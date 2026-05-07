BL: con 14 chili di cocaina in un’area di servizio, croato nei guai

Keystone-SDA

Dopo un controllo sull'area di servizio di Pratteln (BL) un 39enne croato è finito in manette per aver nascosto circa 14 chili di cocaina nel paraurti posteriore dell'auto. Lo rende noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

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(Keystone-ATS) L’episodio è avvenuto il 2 maggio scorso. Dopo un interrogatorio, nella vettura, con targhe tedesche, del croato i funzionari doganali hanno scoperto complessivamente 14 pacchetti contenenti un chilogrammo ciascuno di cocaina. L’uomo è stato arrestato e posto in detenzione preventiva, viene precisato.

Dopo la perquisizione, la droga è stata consegnata al Ministero pubblico di Basilea Campagna. Quest’ultimo ha aperto un’indagine contro il 39enne.

Oltre a garantire una sicurezza completa alla frontiera, in caso di sospetto i collaboratori dell’UDSC possono svolgere funzioni di protezione e controllo (la cosiddetta “dogana volante”) in una zona che va ben al di là del confine, come su aree di servizio autostradali o strade cantonali, si legge ancora nel comunicato.