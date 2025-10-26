BL: candidata PVL in testa, ma nessuno ottiene maggioranza assoluta

Keystone-SDA

Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta all'elezione suppletiva per il Governo del Cantone di Basilea Campagna. Sabine Bucher (PVL) è risultata prima a sorpresa con 20'133 voti, superando il PLR Markus Eigenmann, a cui sono andati 18'431 suffragi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Al terzo posto si è piazzata Caroline Mall (UDC) con 13’297 voti. La maggioranza assoluta era fissata a 26’093. L’affluenza alle urne è stata soltanto del 28%, ha indicato oggi la Cancelleria cantonale. Il secondo turno si terrà il 30 novembre.

L’elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l’annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato e responsabile del Dipartimento della pubblica educazione Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno. L’esecutivo cantonale è attualmente composto di un membro a testa di PLR, Centro, PS, Verdi e PEV.

I partiti borghesi non si sono presentati uniti a queste elezioni. I liberali-radicali intendono difendere il seggio in governo con Eigenmann ed hanno il sostegno del Centro. Dal canto suo l’UDC, che dal 2023 non è più rappresentata nell’esecutivo cantonale, ha presentato una propria candidata, Mall. La Verde liberale Bucher era invece sostenuta dal PS e dei Verdi.

Accordo tra socialisti e Verdi liberali

In cambio, il PVL dovrebbe sostenere la consigliera nazionale socialista Samira Marti in un’eventuale campagna elettorale per il Consiglio degli Stati nel 2027.

I Verdi liberali non sono mai stati rappresentati nel Consiglio di Stato di Basilea Campagna. Se Bucher dovesse spuntarla al secondo turno il prossimo 30 novembre, il Cantone avrebbe una maggioranza parlamentare borghese e un governo di centro-sinistra con un solo rappresentante borghese.

Con l’elezione del liberale-radicale Eigenmann, la configurazione attuale del Governo rimarrebbe invece invariata. L’UDC ha già annunciato che ritirerà il suo candidato per sostenere quello del PLR. Per il secondo turno, che avrà luogo in concomitanza con le votazioni federali, la partecipazione alle urne dovrebbe essere più alta.