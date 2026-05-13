BL: assassinio ex finalista Miss Svizzera, detenzione a vita
Detenzione a vita per il padre di famiglia 43enne, accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, e di averne fatto a pezzi il cadavere nel febbraio 2024 a Binningen (BL).
(Keystone-ATS) Il tribunale penale di Basilea Campagna lo ha riconosciuto colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti.
L’uomo deve versare a titolo di indennità per torto morale 100’000 franchi a ciascuna delle due figlie minorenni. Risarcimenti sono previsti anche per la madre, il padre e la sorella della donna uccisa.