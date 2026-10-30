Bitcoin crolla dopo le voci di un maxi attacco hacker a Binance

Keystone-SDA

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Il Bitcoin è sceso sotto i 79'000 dollari (toccando minimi intorno a 78'297 dollari) a causa di voci e notizie su un presunto maxi-attacco hacker alla piattaforma Binance, che ha coinvolto il prelievo non autorizzato di circa 2,77 miliardi di dollari in vari asset.

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(Keystone-ATS) Lo riportano i media americani.

Il calo del Bitcoin sotto gli 80’000 dollari ha innescato liquidazioni per oltre 600 milioni di dollari nel mercato delle criptovalute nel giro di un’ora. Anche altre monete, come BNB ed Ethereum, hanno registrato forti ribassi. Per limitare i danni, i principali emittenti di bitcoin sono intervenuti tempestivamente: Tether ha congelato quasi 1,57 miliardi di dollari, Circle ha bloccato oltre 800 milioni di dollari e Ripple ha congelato circa 200 milioni di dollari.

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