Bitcoin ancora in crisi, scivola a 70’000 dollari

Keystone-SDA

La crisi di fiducia nei confronti del Bitcoin - come l'hanno definita molti analisti - non si arresta.

1 minuto

(Keystone-ATS) La criptovaluta ha perso oggi ancora terreno ed è scesa brevemente a ridosso dei 70’000 dollari per poi risalire la china, intorno ai 71.500 dollari. Dai picchi di ottobre scorso, il valore della moneta virtuale è crollato di oltre il 40%.

A pesare sono state le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha lasciato intendere che il governo degli Stati Uniti non sarà in grado di salvare la criptovaluta in caso di necessità. In un acceso dibattito durante una seduta della commissione servizi finanziari della Camera Usa, a Bessent è stato chiesto ieri sera se il Tesoro degli Stati Uniti avesse l’autorità di acquistare bitcoin o altre criptovalute. “Non ho l’autorità per farlo”, ha dichiarato.