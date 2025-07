Birmingham saluta Ozzy Osbourne, in migliaia al corteo funebre

Keystone-SDA

L'ultimo saluto alla leggenda dell'heavy metal Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio a 76 anni, è arrivato da migliaia di persone nella sua Birmingham, fra musiche e applausi, in un corteo funebre che è stato una festa, come aveva chiesto il 'principe delle tenebre'.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il carro funebre, che si è infilato in una Broad Street gremita di persone ai due lati della strada, era preceduto da una fanfara di giovani musicisti locali intenti a intonare alcuni dei brani più amati dal defunto frontman dei Black Sabbath.

“Ozzy Ozzy Ozzy, oi oi oi”, è stato il canto della folla formata da diverse generazioni che ha accompagnato il corteo fino al momento culminante della cerimonia pubblica, avvenuto al Black Sabbath Bridge, ponte intitolato alla celebre rock band di cui Osbourne fu la voce fra gli anni ’70 e ’80.

La vedova Sharon ha deposto dei fiori fra i tanti altri lasciati dai fan e letto in lacrime i tributi della gente insieme ai figli Kelly, Aimee e Jack. Zafar Iqbal, sindaco di Birmingham, ha affermato che la processione è stata un modo per “rendere omaggio e l’ultimo saluto a una delle più grandi leggende viventi” della città inglese.

Mentre il funerale in forma privata si svolge domani in una chiesa a Gerrards Cross, nel Buckinghamshire, vicino alla casa di Osbourne, coi famigliari e gli amici, gli altri membri originari dei Black Sabbath (Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward) che il 5 luglio scorso si erano esibiti per l’ultima volta insieme a Ozzy in un concerto-evento di addio a Birmingham, e diverse star della musica, fra cui Elton John, James Hetfield dei Metallica e il cantante britannico Yungblud.