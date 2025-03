Birmingham invasa dai rifiuti, dichiarato lo stato di emergenza

L'autorità municipale di Birmingham ha dichiarato lo stato di emergenza per l'accumulo di 17 mila tonnellate di spazzatura nelle strade di una delle più grandi città del Regno Unito per lo sciopero prolungato dei netturbini.

(Keystone-ATS) L’azione è stata intrapresa in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla salute pubblica e a fronte delle proteste dei cittadini infuriati con l’amministrazione locale laburista.

In certe zone i rifiuti non vengono raccolti da più di un mese, come hanno denunciato gli abitanti, che si sono ritrovati con pile di sacchi neri sui marciapiedi e lungo le strade, oltre alla presenza di ratti cresciuta in modo allarmante. Lo stato di emergenza permette al comune di Birmingham di ricorrere a misure extra per affrontare la crisi della spazzatura.

I netturbini della città hanno iniziato a gennaio un’azione sindacale intermittente contro la decisione del consiglio municipale di ridurre le loro mansioni e tagliare gli stipendi. Azione che di recente è diventata a tempo indeterminato, con anche l’organizzazione di picchetti, come risposta al ricorso da parte dell’amministrazione locale di personale interinale per la raccolta dei rifiuti.

La municipalità di Birmingham, fra le più vaste d’Europa, era tra l’altro già finita sotto accusa dopo la bancarotta per la situazione debitoria fuori controllo. L’emergenza rifiuti ha scatenato una nuova bufera, con ripercussioni d’immagine negative anche sul premier laburista Keir Starmer. Il caso è arrivato fino in Parlamento; il governo ha affermato di “monitorare attentamente la situazione”.