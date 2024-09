Birmania: bilancio dei morti delle inondazioni sale a 384

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il bilancio delle vittime in Birmania (Myanmar) dopo il passaggio del tifone Yagi è salito a 384, con 89 dispersi. Lo ha annunciato oggi la giunta al potere.

Yagi ha devastato il nord del Vietnam, Laos, Thailandia e la Birmania più di una settimana fa, provocando smottamenti che hanno ucciso centinaia di persone in tutta la regione.

Le inondazioni in Birmania hanno inoltre aggravato la miseria in questo paese dove milioni di persone erano già sfollate a causa degli oltre tre anni di conflitti scatenati dal colpo di stato militare del 2021.

Lo scorso fine settimana, la giunta ha lanciato un raro appello per ricevere aiuti esteri per far fronte al disastro. Secondo le Nazioni Unite ben 887’000 persone sono state colpite in Birmania dal tifone Yagi.