Bimba cinese 6 anni stabilisce 2 record mondiali a Cubo Rubik
Una bambina cinese di sei anni ha stabilito per due volte in tre giorni il record mondiale femminile nella media delle risoluzioni del Cubo di Rubik 3x3. Lo riferisce Cctv News.
(Keystone-ATS) La protagonista è Lian Yunzhi (连允之), di Chengdu, che il 12 settembre, durante una gara certificata dalla World Cube Association (Wca) a Wuhan, ha completato cinque risoluzioni con una media di 4,52 secondi, stabilendo il nuovo primato mondiale femminile.
Due giorni dopo, il 14 settembre, nella competizione Wca di Guangzhou, la bambina ha migliorato ulteriormente il record, scendendo a una media di 4,27 secondi. Secondo Cctv, è diventata così la prima atleta donna a scendere sotto i 4,5 secondi di media nella specialità.
La bambina, soprannominata ‘Zhizhi’, si allena con il Cubo di Rubik per circa due-tre ore al giorno e ha già memorizzato oltre 1300 sequenze di mosse, secondo quanto riferito dalla madre a Red Star News.