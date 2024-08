Bilancio positivo programma Piattaforme trasporti, Rösti

(Keystone-ATS) Il consigliere federale Albert Rösti ha stilato oggi a Berna un bilancio positivo del programma denominato Piattaforme dei trasporti. Grazie all’incrocio di vari mezzi pubblici le zone cittadine e quelle periferiche posso essere meglio collegate.

Negli scorsi tre anni l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), in collaborazione con numerosi partner, ha condotto diversi studi e progetti sull’efficacia delle cosiddette piattaforme dei trasporti.

L’interazione tra i diversi mezzi di trasporto è molto importante per il sistema di mobilità svizzero. Le piattaforme collegano le varie reti di trasporto e creano condizioni ottimali per passare rapidamente e comodamente dai trasporti privati a quelli pubblici.

Come già accennato, si tratta di sistemi che migliorano i collegamenti fra realtà urbane e rurali. Infatti – sottolinea l’ARE – in città i mezzi di trasporto più adatti sono spesso quelli pubblici, mentre nelle campagne il mezzo principale è sovente l’automobile.

Bilancio positivo

Nei tre anni di studio il bilancio è risultato positivo. Fondamentale per questi luoghi di incontro e incrocio di mezzi è un facile orientamento, percorsi previ e orari ben coordinati, è stato dichiarato oggi in occasione della pubblicazione del rapporto sul tema. In particolare nei punti di snodo più grandi è importante anche un’installazione degli spazi attraente e la presenza di negozi e servizi.

Importanza deve essere data anche alle offerte digitali, in modo da facilitare il viaggio con i diversi mezzi di trasporto. Per ogni luogo va poi definita una piattaforma adatta alle circostanze.