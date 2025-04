Bienne: concessione TV va di nuovo a Canal B

Keystone-SDA

Il DATEC ha nuovamente attribuito a Canal B la concessione per la televisione regionale nella zona di copertura di Bienne (BE). La questione è stata riesaminata dopo un ricorso di TeleBielingue, ma la decisione delle autorità competenti è rimasta la stessa.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’11 gennaio 2024, ricorda in una nota odierna l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva assegnato per la prima volta il mandato a Canal B. Tuttavia, in seguito a un ricorso di TeleBielingue, precedente titolare della concessione, lo scorso dicembre il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto che le due candidature fossero sostanzialmente equivalenti e ordinato una nuova valutazione del caso.

Secondo la legge sulla radiotelevisione, in caso di candidature analoghe viene data la preferenza a quella che apporta un maggiore contributo alla diversità di opinioni e offerte nella zona di copertura, sottolinea l’UFCOM. Il DATEC ha quindi concluso che Canal B è l’emittente che arricchisce di più la pluralità dei media nella regione.

A livello strutturale è infatti più indipendente, dato che, viene fatto notare nel comunicato, TeleBielingue appartiene al gruppo Gassmann. Inoltre, ottiene un punteggio leggermente migliore per quanto riguarda i criteri di contenuto, come la varietà di argomenti e opinioni, la pluralità degli attori nonché dei formati di trasmissione.

Non è però ancora detto che sulla controversia sia stata davvero messa la parola fine. Contro la decisione odierna può in effetti essere depositato un ulteriore ricorso al TAF entro 30 giorni.