Biden, accordo per Gaza sul punto di essere chiuso

Keystone-SDA

L'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza è "sul punto di essere chiuso". Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden al dipartimento di Stato, nel suo ultimo discorso di politica estera.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Siamo sul punto di vedere finalmente realizzata una proposta che avevo presentato dettagliatamente diversi mesi fa”, ha dichiarato Biden, affermando che la sua amministrazione sta lavorando “con urgenza per concludere questo accordo” per Gaza e il rilascio degli ostaggi.

“L’America è più forte dei suoi avversari rispetto a quattro anni fa. Stiamo vincendo la sfida globale”, ha poi affermato il presidente, ricordando le “sfide e le crisi” che gli Stati Uniti hanno affrontato sotto la sua amministrazione. “Ora siamo più forti economicamente, militarmente e dal punto di vista diplomatico”.

“La Cina non ci ha sorpassato, nonostante le previsioni, e non sorpasserà mai l’economia degli Stati Uniti”, ha aggiunto Biden. L’inquilino – ancora per poco – della Casa Bianca ha poi parlato del conflitto ucraino, dicendo che, tre anni dopo l’invasione, “Putin ha fallito tutti i suoi obiettivi strategici. L’Ucraina è ancora un Paese libero e indipendente”.

Biden ha esortato l’America e i suoi alleati a “non abbandonare” Kiev: “Abbiamo gettato le fondamenta perché la futura amministrazione protegga l’Ucraina”.

“Sarò il primo presidente in decenni a non lasciare la guerra in Afghanistan al suo successore”, ha poi evidenziato nel discorso. “Quando ho assunto il mandato, potevo scegliere ma non vedevo nessuna ragione per tenere migliaia di soldati in Afghanistan”, ha spiegato, rivendicando con orgoglio la sua decisione. “Era arrivato il momento di finire la guerra e riportare le nostre truppe a casa”, ha aggiunto, ricordando tutti i 2461 caduti americani nel conflitto e dicendosi “addolorato” per i militari americani morti durante il ritiro da Kabul.