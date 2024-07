Biden, ‘l’attentato a Trump ci impone un passo indietro’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “L’attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro”. Lo ha detto Joe Biden in un discorso alla nazione dopo l’attacco all’ex presidente in Pennsylvania. “Non siamo nemici, siamo tutti americani”, ha aggiunto.

“La politica non può essere un campo di battaglia”, ha dichiarato il presidente, sottolineando che “le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole”.

“La violenza politica non può essere normalizzata. Ribadisco che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni”, ha insistito Biden.