Beznau torna a produrre elettricità dopo raffreddamento Aare

Keystone-SDA

Ora che l'acqua del fiume Aare si è raffreddata a causa delle mutate condizioni meteorologiche, la centrale nucleare di Beznau è tornata a produrre elettricità a pieno regime.

(Keystone-ATS) I due reattori erano stati spenti nei giorni scorsi per evitare che l’Aare, già caldo, si riscaldasse eccessivamente.

L’Ufficio federale dell’energia (UFE), in consultazione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), ha autorizzato la ripresa della produzione di elettricità, ha annunciato questa sera la società energetica Axpo.

A causa del forte riscaldamento dell’Aare, Axpo aveva inizialmente ridotto la produzione di elettricità della centrale nucleare, per poi spegnerla. Stando al comunicato, ciò ha permesso di proteggere l’ecosistema dell’Aare. Anche le norme ambientali sono state rispettate.

La Confederazione ha stabilito che la temperatura dell’Aare non deve superare i 25 gradi per proteggere i pesci dopo lo scarico dell’acqua di raffreddamento. In tal caso, la produzione dei reattori deve essere ridotta. Se la temperatura rimane al di sopra di questo livello per più di tre giorni, i reattori devono essere spenti, ciò che è successo il 3 luglio scorso.