Beyond Gravity nel mirino di un attacco informatico

Keystone-SDA

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Beyond Gravity, impresa attiva in ambito spaziale che fa capo a Ruag International Holding e che quindi è di proprietà della Confederazione, è stata vittima di un attacco informatico mirato.

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(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato oggi dall’azienda, dietro all’aggressione c’è presumibilmente un attore altamente professionale. I primi indizi su attività dannose sono stati rilevati il 12 agosto: sul caso stanno indagando l’Ufficio federale della cibersicurezza e la società americana di sicurezza informatica Mandiant.

Finora non è ancora noto chi sia all’origine dell’attacco. Beyond Gravity ha sporto denuncia penale e ha rafforzato le misure di sicurezza.