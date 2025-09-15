Bessent: c’è accordo quadro su TikTok

Keystone-SDA

C'è un accordo quadro su TikTok: "Donald Trump e Xi Jinping parleranno per completare" l'intesa. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine delle trattative con la Cina, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

(Keystone-ATS) Secondo Bessent, l’accordo fra gli Stati Uniti e le Cina prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. Non è ancora chiaro chi è l’acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull’algoritmo usato, ha aggiunto il segretario al Tesoro Usa.