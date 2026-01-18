Bessent: “Groenlandia essenziale per gli Usa”

Keystone-SDA

La Groenlandia è "essenziale" per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent, sostenendo che gli Usa devono essere in controllo dell'isola.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente Donald Trump è “strategico” sulla Groenlandia: sta cercando di prevenire la Cina e la Russia, ha aggiunto.

“Per più di 100 anni i presidenti americani hanno cercato di acquistare la Groenlandia. È essenziale per la sicurezza americana”, anche alla luce del fatto che “stiamo costruendo il Golden Dome”, ha spiegato Bessent. “Trump è strategico e sta guardando al di là di quest’anno e del prossimo. Sta guardando a quello che potrebbe accadere nel caso di una battaglia nell’Artico. Non daremo ad altri la nostra sicurezza nazionale”, ha aggiunto Bessent.

“Trump aveva detto agli europei di non costruire North Stream 2, non affidatevi al petrolio russo. E guardate ora cosa sta finanziando gli sforzi russi in Ucraina: gli acquisti europei di petrolio russo”, ha messo in evidenza.