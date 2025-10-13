Bessent, incontro in Corea del Sud tra Trump e Xi si farà

Keystone-SDA

Donald Trump "è ancora sulla buona strada" per incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a fine ottobre. Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent parlando di "contatti" tra Washington e Pechino per organizzare il bilaterale.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo sostanzialmente allentato la tensione”, ha dichiarato in un’intervista a Fox Business Network. “Trump ha affermato che i dazi non entreranno in vigore prima del 1° novembre. Credo che l’incontro si terrà comunque”, ha aggiunto.