Berset: “costruire la pace con Ucraina”

Keystone-SDA

Il Consiglio d'Europa si impegna per una conclusione equa della guerra in Ucraina. In vista dei colloqui previsti tra Donald Trump e Vladimir Putin, il segretario generale Alain Berset chiede che l'Ucraina sia coinvolta nei negoziati.

(Keystone-ATS) Una questione sarà decisiva venerdì in Alaska, secondo la dichiarazione pubblicata oggi dell’ex consigliere federale svizzero. Si tratterà in particolare di sapere se la pace in Ucraina si baserà sulla giustizia o se saranno fatte concessioni all’aggressore.

Il confine tra pragmatismo e giustizia è sottile e gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine allo spargimento di sangue senza concessioni sono lodevoli, scrive Berset. Per il Consiglio d’Europa è chiaro: occorre una pace sostenibile e giusta, che deve essere costruita con l’Ucraina.

La guerra in Ucraina deve finire, e in modo giusto, si legge ancora nella dichiarazione. L’ordine internazionale, così come è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale, deve essere preservato. Berset incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Kiev nei prossimi giorni.