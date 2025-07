Bernanke e Yellen, “Fed deve restare indipendente”

Keystone-SDA

La Federal Reserve deve rimanere indipendente: lo affermano due ex presidenti, Ben Bernanke e Janet Yellen, in un intervento sul New York Times.

1 minuto

(Keystone-ATS) “I recenti tentativi di compromettere l’indipendenza della Fed, incluse le richieste del presidente per una radicale riduzione dei tassi di interesse e le minacce di licenziare Jerome Powell, rischiano di causare serie e duraturi danni economici e di mettere a rischio Powell, ma anche i futuri presidenti e la credibilità della banca centrale”, sostengono.

I membri della Fed “sono esseri umani e commettono errori: ma ci sono prove schiaccianti che mostrano come mantenere la politica fuori dalle decisioni di politica monetaria porta a migliori risultati economici”, affermano Bernanke e Yellen.

“La credibilità della Fed è un importante asset nazionale. È difficile da conquistare e facile da perdere. Nel lungo termine preservare l’indipendenza della Fed dalla politica non vuole dire proteggere un piccolo gruppo di individui o la burocrazia di Washington . Vuol dire proteggere la prosperità americana”, aggiungono Bernanke e Yellen, nominati rispettivamente dal repubblicano George W. Bush e dal democratico Barack Obama.