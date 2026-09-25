Berna proroga esenzione dazi doganali per mais da foraggio

Keystone-SDA

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A causa della persistente siccità, la Confederazione proroga fino al prossimo 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. La misura era stata introdotta il 15 agosto per facilitare le importazioni.

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(Keystone-ATS) La decisione è motivata dalla siccità eccezionale degli ultimi mesi, che ha comportato una diminuzione dei raccolti di foraggio, indica oggi in una nota il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Dopo una primavera favorevole, la siccità estiva ha provocato un calo della produzione di fieno e delle rese del mais nella maggior parte delle regioni. Le scarse precipitazioni nei mesi di agosto e settembre hanno migliorato solo di poco la situazione.

Inizialmente prevista sino alla fine di ottobre, questa misura riguarda il granturco il cui tenore di sostanza secca non supera il 60%. L’esenzione è prorogata su richiesta dell’Unione svizzera dei contadini (USC) a causa di difficoltà logistiche nei trasporti transfrontalieri.

Dal 1° ottobre, saranno inoltre ridotti i prelievi doganali per alcuni prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire i foraggi grezzi.