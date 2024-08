Berna: trovato raro uccello imbalsamato al Museo di storia naturale

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Al Museo di storia naturale di Berna è stato rinvenuto un esemplare imbalsamato di un raro uccello della foresta pluviale, il Calyptura cristata. Non ne esistono praticamente più di questa specie, ha indicato in una nota odierna l’Accademia di scienze naturali.

Per questo motivo si sa poco su di loro. “Non ci aspettavamo di trovare un Calyptura cristata (uccello dell’ordine dei passeriformi, ndr.) nella nostra collezione”, spiega Manuel Schweizer, curatore ornitologico del museo, citato nella nota. Alcuni collaboratori del museo hanno scoperto l’uccello imbalsamato durante un controllo degli oggetti nell’archivio digitale.

Dal 1890 questa specie era stata data per scomparsa finché nel 1996 due ornitologi brasiliani ne hanno osservato un esemplare. Da allora non ci sono più stati avvistamenti. Questo uccello era a lungo noto unicamente grazie ad esemplari museali.

Documentazione scarsa

Tuttavia, secondo Schweizer, questi forniscono solo informazioni limitate. “La maggior parte degli esemplari è scarsamente documentata, quindi non è possibile trarre conclusioni sulla presenza della specie”, ha detto Schweizer. “Questo vale anche per il nostro esemplare. Siamo stati gli unici a scoprire, con l’aiuto di vecchi cataloghi, che era stato aggiunto alla nostra collezione alla fine del 1870”.

Ciò dimostra quanto sia importante l’esistenza di standard per la documentazione e il trattamento dei reperti delle collezioni e che le informazioni vengano rese accessibili ai ricercatori di tutto il mondo in banche dati pubbliche.

Spinto dall’inaspettata scoperta, Schweizer ha poi collaborato con ricercatori brasiliani e inglesi per compilare un inventario di tutti gli esemplari museali della specie di uccello in tutto il mondo. Gli scienziati sono riusciti a rintracciare oltre 100 esemplari, in precedenza si stimava che ce ne fossero soltanto una cinquantina.