Berna: sindaco uscente getta spugna, subentra donna PS

La socialista Marieke Kruit sarà il primo sindaco donna della città di Berna.

(Keystone-ATS) L’ecologista Alec von Graffenried, in carica dal 2017, ha annunciato oggi di rinunciare a presentarsi al secondo turno, dopo il deludente risultato di domenica scorsa. Anche la Verde liberale Melanie Mettler, giunta terza, ha gettato la spugna.

Il risultato di domenica è chiaro ed esprime anche la volontà di una maggioranza per una sindaca, ha annunciato von Graffenried, che ha promesso di preparare bene e rapidamente il passaggio di consegne a Kruit. Von Graffenried nei prossimi quattro anni continuerà a impegnarsi come membro dell’esecutivo comunale.

Poco dopo anche Mettler ha annunciato di rinunciare. “Mi sarebbe piaciuto assumere questo entusiasmante compito”, ha scritto la consigliera nazionale su X. Tuttavia, già domenica sera aveva sottolineato che il voto popolare era stato chiaro.

Marieke Kruit era risultata largamente in testa al primo turno ottenendo il 46,5% dei voti, mentre Von Graffenried aveva ricevuto il 26,4% dei suffragi e la neoletta nell’esecutivo della città federale, Mettler, il 17,8%. In lizza nell’elezione per il posto di sindaco, che a Berna è a sé stante, c’era anche L’UDC Janosch Weyermann, escluso, dopo essersi classificato quarto, in quanto non eletto nel governo cittadino.

“Sono felicissima e grata per i numerosi voti”, ha dichiarato Kruit in un comunicato diffuso dal suo partito. Il popolo le ha affidato una grande responsabilità, che lei assume con gioia, rispetto e con la consapevolezza “che possiamo sviluppare ulteriormente Berna solo insieme”. Ha ringraziato il suo predecessore per il lavoro svolto finora e si rallegra della continua collaborazione.

Il PS si è detto orgoglioso di aver messo a disposizione il primo sindaco donna di Berna. “È storico”, ha dichiarato la copresidente del PS della città di Berna Lena Allenspach. Kruit affronterà le sfide della città in crescita con coraggio, lungimiranza e attenzione alle esigenze di tutti i cittadini bernesi”.