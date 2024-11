Berna: elezioni sindaco; Marieke Kruit (PS) largamente in testa

La socialista Marieke Kruit ha terminato largamente in testa la corsa per l'elezione alla carica di sindaco della città di Berna, anche se non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Il sindaco uscente Alec von Graffenried (Verdi) è giunto secondo.

Un eventuale secondo turno è previsto per il 12 gennaio.

La strategia socialista di attaccare il seggio di von Graffenried potrebbe quindi rivelarsi vincente. Kruit, municipale uscente, ha ottenuto il 46,5% dei voti, superando di gran lunga il suo rivale dello stesso schieramento che ha ottenuto il 26,4%.

Seguono a distanza la candidata dei Verdi-Liberali Melanie Mettler e quello dell’UDC Janosch Weyermann. L’affluenza è stata del 51,3%.

Corsa aperta per il sindaco

È, tuttavia, troppo presto per dire chi si affronterà al secondo turno. Tutti i membri del Municipio eletti ieri sera potrebbero contendersi la poltrona di sindaco, ma potrebbe anche aver luogo un’elezione tacita se solo una persona si candida al secondo turno.

Von Graffenried, rieletto nell’esecutivo ieri sera, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS di non sapere ancora se si candiderà al secondo turno per la carica di sindaco.

Von Graffenried, un verde moderato, è sindaco di Berna dal 2017. Prima di allora, il seggio era rimasto in mano ai socialisti per decenni.

Status quo nell’esecutivo

La sinistra è uscito vittoriosa anche dalle elezioni per l’esecutivo. Il Municipio rimane saldamente in mano rosso-verde, con quattro seggi su cinque, come nella scorsa legislatura. Anche in questo caso Marieke Kruit è risultata al primo posto, seguita dall’ecologista Ursina Anderegg e dal socialista Matthias Aebischer. Alec von Graffenried è arrivato ultimo tra i candidati eletti di sinistra.

Il quinto seggio in Municipio è andato alla verde liberale Mélanie Mettler, che ha difeso il seggio lasciato vacante dal centrista Reto Nause.

In questa roccaforte della sinistra, il centro-destra si era unito per la prima volta attorno a una lista comune per cercare di riconquistare il secondo seggio nell’esecutivo perso nel 2016. L’alleanza comprendeva Verdi-liberali, Alleanza del Centro, PLR, UDC e Partito evangelico svizzero.

PS grande vincitore in Parlamento

Il PS è stato pure il grande vincitore delle elezioni di ieri per il Consiglio comunale della città di Berna. Il principale partito del legislativo ha aumentato la sua rappresentanza di cinque seggi, portandola a 26.

Tuttavia, i due blocchi principali – i socialisti, i verdi e vari partiti di sinistra da un lato e il centro-destra dall’altro – sono rimasti praticamente invariati, con un aumento del PS a spese degli altri partiti dell’alleanza di sinistra. Quest’ultima conta ora 50 membri eletti, contro i 30 del blocco di destra.