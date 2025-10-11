Berna: danni e gas lacrimogeni a manifestazione pro Palestina

Keystone-SDA

Diverse migliaia di persone hanno sfilato nel centro storico di Berna per manifestare contro la guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il corteo era guidato da un gruppo di persone con il volto coperto. I dimostranti hanno acceso petardi e fuochi d’artificio, anche in direzione delle forze dell’ordine. “Shame on you” (vergognatevi), scandiva la folla.

La polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze: vi erano anche corpi di intervento provenienti da altri Cantoni, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.

Davanti a Palazzo federale, isolato e recintato con una barriera mobile, i manifestanti si sono scontrati con la polizia, che ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine tramite la piattaforma X, i dimostranti avrebbero tentato di sfondare i cordoni di polizia. Sono stati arrecati danni materiali. Non saranno tollerati ulteriori cortei nel centro città, si legge su X.