Beringen (SH): una donna picchia due bambini durante il carnevale

Keystone-SDA

Una donna ha aggredito due bambini e ferito un soccorritore e un'agente di polizia ieri pomeriggio a Beringen, vicino a Sciaffusa, durante il carnevale. La donna ha picchiato i bambini, che non conosceva, e li ha presi a calci.

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha reso noto la polizia di Sciaffusa, la donna ha in un primo tempo spinto uno dei bambini giù da un muro. L’episodio è avvenuto vicino a una scuola dove si festeggiava il carnevale.

Un adulto si è quindi precipitato in aiuto dei piccoli, ma la donna gli ha sferrato un calcio al ginocchio. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale con ferite di entità non precisata.

Poco dopo, la polizia ha arrestato la donna. Quest’ultima ha insultato e aggredito fisicamente gli agenti e una poliziotta ha riportato leggere contusioni. La donna arrestata non conosceva i bambini, ha detto un portavoce della polizia di Sciaffusa a Keystone-ATS.