Benin: esercito, 8 soldati morti in attacco jihadista

Keystone-SDA

In un attacco da parte di insorti jihadisti sono morti otto soldati nel nord del Benin, secondo quanto riferito da fonti militari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli attacchi di ieri contro due avamposti militari nel parco nazionale occidentale del Benin hanno provocato “otto morti e 13 feriti”, hanno riferito le due fonti militari, aggiungendo che 11 “terroristi” sono stati uccisi durante gli scontri.

L’attacco ha preso di mira due postazioni dell’operazione anti-jihadista “Mirador” vicino alle cascate di Koudou, nella regione di confine del Benin con Niger e Burkina Faso, ha riferito una fonte dell’esercito.

Il Benin ha schierato quasi 3 mila soldati nel gennaio 2022 per l’operazione Mirador, e poi ne ha reclutati 5 mila per rafforzare la sicurezza nel nord del Paese. A gennaio, 29 soldati del Benin sono stati uccisi nella regione dei tre confini in un attacco rivendicato dal Gruppo per il sostegno all’Islam e ai musulmani, legato ad Al Qaeda.