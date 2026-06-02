Belgio in tilt per lo sciopero dei controllori, 200 voli cancellati

Keystone-SDA

Lo sciopero dei controllori di volo di Skeyes paralizza nuovamente il traffico aereo in Belgio. Dalle 14 alle 21 circa 200 voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati. A Charleroi tutte le operazioni sono state sospese.

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(Keystone-ATS) L’astensione dal lavoro è scattata senza preavviso alle 14 e riguarda la contestata riforma che prevede la creazione di una torre di controllo digitale a Namur, destinata a centralizzare dal 2027 le attività degli aeroporti di Charleroi e Liegi.

Lo scalo di Bruxelles ha invitato i passeggeri con voli previsti nel pomeriggio a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea. Anche Charleroi ha confermato la cancellazione di tutti i voli fino alle 21.

Nel tentativo di disinnescare la protesta, la direzione di Skeyes ha rinviato le discussioni sul progetto senza tuttavia riuscire a fermare i controllori, che hanno scelto di garantire soltanto i voli di emergenza, sanitari e di Stato.