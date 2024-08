Belgio: fallito il negoziato per nuovo esecutivo

(Keystone-ATS) Bart De Wever, il negoziatore nazionalista fiammingo alla guida dei colloqui per la formazione di un nuovo governo federale in Belgio, vuole rinunciare al tentativo di coalizione e si recherà stasera da re Filippo per chiedere di poter rimettere il mandato.

Lo riferiscono i media belgi. Resta ora da vedere quale decisione prenderà il sovrano e quale sarà il prossimo passo per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 7 giugno.

De Wever è presidente del partito di destra N-VA che fa parte dello stesso gruppo (ECR) di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. La trattativa riguardava la formazione di un “patchwork” a cinque tra partiti di centro-destra e centro-centro-sinistra, ed è fallito per le divisioni su bilancio e tasse. L’accordo di pentapartito era stato soprannominato coalizione Arizona.