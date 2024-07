Begoña Gomez davanti al giudice che la indaga per corruzione

(Keystone-ATS) Begoña Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, è giunta al tribunale di Madrid per essere interrogata dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado, che la indaga per i presunti reati di traffico di influenze e corruzione in affari.

Si tratta dell’inchiesta aperta su denuncia del sedicente sindacato Manos Limpias e di organizzazioni dell’estrema destra, fra cui Hazteoir e Vox. Inizialmente convocata il 5 luglio, l’udienza della Gomez era stata rinviata a oggi su richiesta della difesa dell’indagata per la mancata notifica di una delle accuse.

Dopo Gomez, il magistrato ha citato a dichiarare, in veste di testimoni, il vicerettore di relazioni internazionali dell’Università Complutense, José Maria Coello, e il suo predecessore, Juan Carlos Doadrio, per chiarimenti relativi alla cattedra di Trasformazione sociale competitiva che Gomez co-dirige dal 2020 alla Complutense.

Secondo l’accusa sostenuta dalle organizzazioni denuncianti, la Gomez avrebbe firmato lettere di raccomandazioni per l’unione temporale di imprese Ute Innova Nex Slu-Escuela de Negocios The Valle, aggiudicataria di contratti pubblici per 11 milioni di euro, della quale è azionista l’imprenditore Juan Carlos Barrabés, professore della stessa cattedra della Gomez.

Barrabés, interrogato nei giorni scorsi in veste di teste dal magistrato, ha ammesso di aver incontrato Gomez cinque o sei volte al palazzo della Moncloa, residenza ufficiale del premier Sanchez, che avrebbe assistito a due degli incontri.

L’imprenditore avrebbe comunque spiegato che le riunioni si sono limitate al tema dell’innovazione, secondo fonti vicine al dossier citate dai media. Un rapporto consegnato a luglio dalla guardia civile al giudice istruttore non aveva rilevato irregolarità nella concessione dei contratti pubblici in questione. Una conclusione alla quale era giunta anche la Procura che ad aprile aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta.