BEA: grande successo di pubblico

(Keystone-ATS) Nuovo grande successo di pubblico per la BEA, la fiera primaverile bernese che si è chiusa oggi. Il record di 330’000 persone dell’anno scorso è stato confermato, ha reso noto l’organizzatore Bernexpo. Il tutto nonostante la presenza di lavori in corso.

Il pubblico si è addirittura mostrato interessato dal progresso dei lavori, secondo quanto si legge nel comunicato odierno. Il cantiere non ha ad ogni modo rappresentato un ostacolo per la 71esima edizione della fiera. La nuova sala per gli eventi sarà pronta fra circa un anno.

Durante la manifestazione più di 800 espositori hanno mostrato i loro prodotti. Un’altra attrazione molto amata è stata il luna park con la più grande ruota panoramica in Svizzera. La prossima edizione si terrà dal 25 aprile al 4 maggio 2025.