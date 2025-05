BE: valanga travolge diverse persone sull’Eiger, nessuna vittima

Keystone-SDA

La valanga, che ha travolto diverse persone questo pomeriggio sull'Eiger, nell'Oberland bernese, non ha causato vittime. Tutti sono stati tratti in salvo, ha riferito la polizia cantonale bernese su X in serata.

(Keystone-ATS) Nessuno è disperso e l’operazione di ricerca è stata completata, ha aggiunto la polizia, che fornirà informazioni più dettagliate in un secondo momento. La slavina ha scatenato una grande operazione di salvataggio. Diverse persone erano rimaste sepolte.

L’Eiger è una vetta che raggiunge quasi i 4’000 metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen (BE) e Wengen (BE).