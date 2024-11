BE: Ueli Schmezer (PS) sostituirà Matthias Aebischer al Nazionale

Sarà Ueli Schmezer (PS/BE) a sostituire in Consiglio nazionale il neoeletto municipale di Berna Matthias Aebischer. Quest'ultimo ha dichiarato che svolgerà ancora la sessione invernale delle Camere federali e poi lascerà la sua carica per motivi di tempo.

(Keystone-ATS) Come Aebischer ex giornalista della SRF, Schmezer era il primo subentrante del Partito socialista bernese alle elezioni federali del 2023. “Entrerò in carica senza alcun dubbio”, ha indicato all’agenzia di Keystone-ATS dopo l’annuncio dei risultati delle elezioni comunali. Ha aggiunto di essere molto motivato e di non vedere l’ora di partecipare al dibattito politico in futuro.

“Questo è un momento importante per me”, ha continuato Schmezer. “Essere uno dei 246 membri del Parlamento è un privilegio”. A suo avviso, tuttavia, non si tratta di una ricompensa, ma di un dovere.

Dal canto suo, Aebischer – che era in Consiglio nazionale dal 2011, ha detto di lasciare l’incarico “con le lacrime agli occhi”.