BE: tre feriti in incidente aereo, partito da Locarno

Keystone-SDA

Un piccolo aereo, partito da Locarno, è precipitato stamani nel comune bernese di Leuzigen. I tre occupanti sono rimasti feriti.

(Keystone-ATS) La polizia è stata informata poco prima delle 11.30 di un incidente aereo a Leuzigen. Secondo le prime informazioni della polizia, un aereo turboelica a cinque posti si è schiantato in un campo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

Tutte e tre le persone a bordo – due donne e un uomo – sono state tratte in salvo. Due sono state portate in ospedale in ambulanza e una terza è stata trasportata dalla Rega.

Il luogo dell’incidente si trova vicino all’aerodromo di Grenchen SO. L’aereo, con targa svizzera, era decollato da Locarno ed era diretto a Grenchen.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia cantonale di Berna, anche Fedpol, i vigili del fuoco di Bienne e di Büren, tre ambulante e una squadra della Rega.

L’incidente è oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Berna in coordinamento con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.