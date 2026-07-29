BE: tetto azienda brucia a Langenthal, pompiere lievemente ferito

Keystone-SDA

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Un edificio industriale è bruciato ieri sera a Langenthal (BE). Nelle operazioni di spegnimento un pompiere è rimasto lievemente ferito, riferisce in una nota odierna la polizia cantonale bernese.

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(Keystone-ATS) I pompieri sono stati allertati poco dopo le 17.30 per una grossa colonna di fumo scuro che si sprigionava dal tetto, attualmente in fase di risanamento, della sede di un’azienda. Secondo le prime indicazione delle forze dell’ordine e del Ministero pubblico dell’Emmental-Alta Argovia sarebbero esplosi due serbatoi di gas.

All’arrivo dei pompieri il tetto era già completamente avvolto dalle fiamme, ciò che ha richiesto l’evacuazione dell’edificio.

I pompieri hanno spento l’incendio, ma nel corso dell’operazione è rimasto lievemente ferito un vigile. L’uomo è stato visitato sul posto dai soccorritori di un’ambulanza giunta sul posto a titolo precauzionale, senza dover essere ricoverato.

La polizia cantonale ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause del rogo e l’entità dei danni.