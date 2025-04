BE: sciatore 54enne muore in incidente a Grindelwald

Keystone-SDA

Uno sciatore di 54 anni è morto ieri mattina in ospedale dopo essere incorso in un'incidente sulla Kleine Scheidegg, nel comprensorio sciistico di Grindelwald (BE).

(Keystone-ATS) Per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo – di nazionalità britannica – ha lasciato la pista segnalata ed è caduto in un torrente, ha indicato oggi la polizia cantonale bernese.

Stando ai primi accertamenti, al momento dell’incidente, lo sciatore stava scendendo dalla Kleine Scheidegg in direzione di Brandegg. I suoi compagni hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e chiamato i servizi di emergenza. L’uomo è stato trasportato dalla Rega in ospedale, dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, ha precisato la polizia.