BE: rave illegale, polizia prova sloggiare 2000 persone a Malleray

Keystone-SDA

Circa 2000 persone hanno occupato senza autorizzazione un pascolo a Malleray, nel Giura bernese, dove da questa notte tengono un rave party. La polizia sta cercando di allontanarli.

(Keystone-ATS) Dopo essere stati sfollati da Soulce (JU) dalla polizia giurassiana ieri sera, i raver sono arrivati assieme a Malleray poco dopo la mezzanotte, ha indicato il presidente del locale patriziato Laurent Blanchard a Keystone-ATS, confermando un’informazione dell’emittente regionale Radio fréquence Jura (RFJ).

La colonna di veicoli diretta a Malleray misurava chilometri. I festaioli provengono da tutta la Svizzera, ma anche da Spagna, Italia, Regno Unito e Francia, ha affermato colui che è anche agricoltore e proprietario di uno dei pascoli occupati illegalmente.

Visto il gran numero di partecipanti, la polizia non ha organico sufficiente per intervenire. Per il momento, le forze dell’ordine e la locale prefetta sono sul posto per negoziare. Gli agricoltori locali minacciano di irrorare di liquame i raver, ha aggiunto Blanchard, confermando un messaggio dell’UDC locale pubblicato su Facebook.

Mentre i festaioli arrivavano a Malleray, agricoltori hanno cercato invano di intervenire e di bloccarli con automobili. Ma i raver hanno spostato i veicoli, anche danneggiandoli. La musica ha risuonato per tutta la notte. I pascoli sono diventati inutilizzabili e gli animali si sono spaventati.