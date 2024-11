BE: nove militari feriti in sinistro sull’A1

Nove membri dell'esercito sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo militare e un autobus nelle prime ore di oggi sull'A1, nei pressi di Kirchberg (BE). Sei di essi hanno riportato ferite lievi.

(Keystone-ATS) Stando a una nota della polizia bernese, il sinistro si è verificato verso le 02.30 del mattino. I due mezzi stavano viaggiando in parallelo in direzione di Berna, quando si sono scontrati lateralmente per motivi da chiarire.

I feriti sono stati trasportati in ospedale da quattro ambulanze diverse. Illesi invece gli occupanti del pullman. Il tratto di strada interessato è stato percorribile per due ore solo su una corsia.