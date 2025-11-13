BE: nel Blausee 25 tonnellate di trote da abbattere per un virus

Keystone-SDA

Nelle trote iridee di un allevamento ittico sul Blausee - un laghetto della Kandertal, nell'Oberland bernese - è stata riscontrata la necrosi ematopoietica infettiva (NEI). Le autorità hanno perciò ordinato l'uccisione di circa 200'000 pesci.

(Keystone-ATS) La necrosi ematopoietica infettiva è una malattia virale che colpisce i giovani salmoni e le trote iridee. Non costituisce un pericolo per l’essere umano, si legge sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

150’000 giovani pesci sono stati abbattuti e altri 50’000 pesci più vecchi saranno abbattuti entro la fine del mese, ha affermato questa sera il veterinario cantonale bernese Reto Wyss nel radiogiornale regionale di Berna, Friburgo e Vallese della SRF.

La maggior parte dei pesci uccisi può ancora essere consumata: i pesci possono essere destinati al consumo “purché non risultino clinicamente malati” perché “il virus è assolutamente innocuo per l’uomo”, ha spiegato Wyss.

Il virus NEI si manifesta solo raramente e negli ultimi anni sono stati registrati pochi casi in Svizzera. Secondo Wyss, il virus entra spesso in un allevamento attraverso l’immissione di pesci acquistati, come sembra il caso al Blausee.

A partire dal 2017, l’allevamento ittico della Kandertal ha registrato diverse morie di massa di pesci. I proprietari sospettavano che la colpa fosse dei residui tossici provenienti dalla vicina cava di Mitholz. Questo ha portato a una lunga controversia legale, che non si è ancora conclusa.