BE: Ministero pubblico promuove accusa contro tre ladri seriali

Il Ministero pubblico bernese ha promosso l'accusa contro tre uomini, di nazionalità albanese, che avrebbero commesso 40 furti con scasso in tutta la Svizzera. Lo indica oggi una nota della polizia cantonale.

(Keystone-ATS) La procura accusa inoltre i tre uomini, di età compresa tra i 27 e i 38 anni, di violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione e per infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, viene ancora precisato.

La polizia è riuscita a catturare i tre alla fine di ottobre 2024 a St-Imier, nel Giura bernese. Da allora si trovano in detenzione preventiva.

I tre sospetti avrebbero commesso i furti nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2023 e ottobre 2024 “in tutta la Svizzera, dal Lago Lemano alla regione di Winterthur (ZH)”, si legge nel comunicato. Di solito approfittavano dell’assenza dei residenti, ma hanno anche commesso furti in loro presenza e nonostante l’illuminazione interna.

Avrebbero rubato principalmente gioielli e contanti per un valore di circa 500’000 franchi. Il danno materiale causato ammonta a oltre 75’000 franchi, viene ancora indicato.

Uno dei sospettati avrebbe già commesso nove furti con scasso in abitazioni in Svizzera negli anni tra il 2012 e il 2022.

I tre uomini sono accusati, tra l’altro, di furto commesso in banda e dovranno rispondere delle loro azioni davanti al tribunale regionale dell’Oberland bernese.

