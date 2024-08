BE: lavori villa Streit causano allagamento, processo per cinque

1 minuto

(Keystone-ATS) Cinque professionisti dell’edilizia sono sotto processo a Berna per un caso riguardante la costruzione di una villa dell’ex star dell’hockey su ghiaccio svizzero Mark Streit.

Una trivellazione mal riuscita aveva causato una grossa fuoriuscita di acqua, con danni milionari. Durante i lavori a Muri bei Bern, gli operai avevano colpito una falda freatica. Il successivo allagamento aveva raggiunto proprietà e case nei paraggi, provocando la salatissima bolletta.

I cinque imputati (fra i quali non c’è Streit) sono stati multati per infrazioni della legge cantonale sulla protezione delle acque e di quella sulle costruzioni. Hanno però presentato ricorso, portando così il caso davanti al Tribunale regionale di Berna-Mittelland. Uno di essi è anche accusato di falsità in documenti.

All’inizio del processo gli avvocati hanno chiesto la sospensione del procedimento. Tale richiesta non è però stata accolta.