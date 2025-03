BE: incidente di un veicolo blindato a Uttigen, tre reclute ferite

Keystone-SDA

Un veicolo blindato dell'esercito con tre reclute a bordo è uscito di strada questo pomeriggio a Uttigen (BE), finendo la sua corsa nel fiume Aare, per motivi ancora ignoti. I tre militi sono rimasti feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) La giustizia militare ha avviato un’indagine per stabilire le cause esatte dell’incidente. Stando a una nota dell’esercito, i servizi di emergenza civili sono riusciti a liberare rapidamente le tre reclute, che, tutte coscienti, sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Nelle operazioni di soccorso è intervenuta anche la Rega, viene precisato. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

La Scuola reclute dei blindati 21, che fa addestramento con cingolati M113, è attualmente alla decima settimana.