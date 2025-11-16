BE: fiamme in una palazzina, tre persone salvate con l’autoscala

Keystone-SDA

Incendio la notte scorsa in un palazzina di Bützberg (BE), località dell'Altopiano a circa metà strada fra Berna e Aarau. Non si registrano feriti.

(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, le fiamme sono divampate in un appartamento e l’allarme è stato dato alle 03.30. I pompieri giunti sul posto hanno rapidamente avuto ragione del rogo.

La maggior parte degli inquilini dello stabile è riuscita a mettersi in salvo autonomamente: tre persone sono però state allontanate dall’edificio utilizzando un’autoscala. Sono in corso indagini per determinare la causa dell’incendio e l’entità dei danni materiali.