BE: escursionista muore nell’Oberland

Keystone-SDA

Una escursionista 29enne è morta mercoledì mattina in seguito a una caduta avvenuta sopra il paese di Innertkirchen (BE). La donna che la accompagnava è stata recuperata con un elicottero.

(Keystone-ATS) I soccorsi sono stati avvertiti poco prima delle 9:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Le due donne stavano effettuando un’escursione in direzione Urbachtal, quando una è caduta nel vuoto per diversi metri.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno solamente potuto constatare il decesso della cittadina tedesca. La seconda escursionista non ha riportato ferite, ma è stata accompagnata da un Care Team.

Indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

