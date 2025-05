BE: due persone uccise da una valanga sull’Eiger, cinque feriti

Keystone-SDA

Sette persone sono state travolte da una valanga sull'Eiger questo pomeriggio. Due di loro hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la polizia cantonale bernese su X.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un’ora prima, la polizia aveva invece precisato che le operazioni di ricerca erano terminate e “tutte le persone avevano potuto essere tratte in salvo”.

Stando alle ultime informazioni, un uomo è morto sul posto, un secondo era stato rianimato ma poi è deceduto in ospedale. Altre cinque persone sono state soccorse e trasportate in ospedale con ferite.

La valanga si è verificata alle 13.45 sul versante occidentale dell’Eiger, nel comune di Lauterbrunnen (BE). Un totale di otto persone stavano camminando nella zona quando si è staccata la valanga.

L’Eiger è una vetta che raggiunge quasi i 4’000 metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen (BE) e Wengen (BE).