BE: cade nel fiume facendo stand-up paddle, morta 43enne

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una 43enne è morta ieri nel fiume Aare vicino a Wichtrach (BE), tra Thun e Berna, dopo essere caduta in acqua mentre praticava stand-up paddle. La polizia cantonale ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.

Nonostante i rapidi soccorsi la donna, una grigionese, è morta in ospedale. Con lei c’era un uomo, che assieme a una terza persona l’ha soccorsa, senza successo. Si è spenta in ospedale.