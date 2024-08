BE: Brienz, sei abitazioni a rischio crollo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo il maltempo che ha colpito Brienz (BE) sei abitazioni nel comune risultano a rischio crollo. Altre 30 sono inoltre rimaste danneggiate, ha comunicato oggi il sindaco Peter Zumbrunn.

Attualmente pesanti mezzi edili sono al lavoro per portare avanti misure provvisorie di sicurezza, come la costruzione di argini per evitare nuovi allagamenti, ha constato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.

Per questa sera e per il week-end sono previste nuove precipitazioni. Lunedì scorso, come noto, il villaggio dell’Oberland bernese è stato pesantemente colpito dal maltempo. Circa 70 persone sono state sfollate.

L’instabilità meteorologica delle prossime ore ha convinto le autorità a estendere nuovamente – dopo averla ridotta – la zona di pericolo. Questo significa che alcune persone che in settimana avevano potuto tornare a casa ora devono nuovamente lasciare le proprie abitazioni.