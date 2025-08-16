BE: basejumper muore a Grindelwald

Keystone-SDA

Un basejumper è morto a Grindelwald (BE) dopo essersi buttato ieri pomeriggio con la tuta alare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è saltato dal punto di partenza "Eiger South" ed è precipitato in seguito a un urto con le rocce.

(Keystone-ATS) Il 34enne svizzero, domiciliato nel canton Berna, era stato segnalato come disperso ieri sera. Immediatamente sono state avviate le ricerche, si legge in un comunicato odierno della polizia.

Grazie a un volo di ricognizione l’uomo è stato localizzato sul ghiacciaio Challifirn. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno però solamente potuto constatare il decesso.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.