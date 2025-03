BE: aveva sparato ad automobilista ferendolo gravemente, arrestato

Keystone-SDA

È stato arrestato l'individuo che mercoledì sera a Berna ha sparato diversi colpi di pistola contro un automobilista, ferendolo gravemente: si tratta di un 63enne, identificato grazie a vaste indagini, ha indicato oggi la polizia cantonale.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’attacco, mirato, era avvenuto da un’auto in corsa, in un’ampia strada della Länggasse, tranquillo quartiere della zona nord della città federale. La vittima – di cui non sono noti particolari, nemmeno l’età – era stata assistita in un primo tempo da persone presenti sul posto, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Si trova tuttora in cura, precisano le forze dell’ordine.

Le manette per il presunto autore del crimine sono scattate oggi pomeriggio; sono state sequestrate anche un’arma da fuoco e un’automobile. Gli inquirenti non hanno per contro fornito informazioni né sulla nazionalità delle persone coinvolte, né sui retroscena che potrebbero aver portato al fatto di sangue.