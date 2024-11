BE: auto investe due persone sul marciapiede, un bambino è grave

Keystone-SDA

Due feriti, fra cui un bambino in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Konolfingen, nel canton Berna.

(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato oggi dalla polizia cantonale intorno alle 18.30 un automobilista che stava viaggiando su una strada della località ha deviato dalla sua traiettoria, investendo un uomo e un ragazzino – entrambi di età imprecisata: unica indicazione è che il bimbo è piccolo – che si trovavano sul marciapiede.

I due sono stati inizialmente soccorsi dai presenti, fra cui un first responder (cioè un primo soccorritore volontario), prima dell’arrivo dei sanitari, che hanno poi ricoverato entrambi all’ospedale. Le cause del sinistro non sono ancora note.